Autofahrerin missachtet rote Ampel

Bei einer Kollision in der Münchensteinerstrasse in Muttenz wurden am Samstagmorgen kurz nach 11 Uhr zwei Personen verletzt. Eine 44-jährige Autofahrerin hatte das Rotlicht missachtet. Sie kollidierte mit einem Auto, das aus der Ausfahrt A18 in die Münchensteinerstrasse einbiegen wollte. Die unfallverursachende Autofahrerin sowie ihr 6-jähriger Sohn, der auf dem Beifahrersitz sass, erlitten Verletzungen und mussten in ein Spital gebracht werden. Beide waren korrekt angegurtet, teilte die Polizei mit. Die massiv beschädigten Fahrzeuge wurden durch ein Abschleppunternehmen aufgeladen und abtransportiert. (amu)