Baselbieter FDP setzt auf Innovation und starke Wirtschaft

Mit dem Fluxdock am Freilager-Platz 3 in Münchenstein hat die Baselbieter FDP gestern für ihre programmatische Wahlkampfveranstaltung den Ort sicher nicht zufällig gewählt. Eine zukunftsgerichtete und urbane Ambiance – nur ein paar Meter von der Grenze zu Basel-Stadt entfernt – sollte es sein, denn «wir wollen für das Baselbiet Innovationen fördern und fordern», sagte Interimspräsidentin Saskia Schenker vor den Medien.

Folgende fünf Schwerpunkte setzt die FDP laut Schenker für den laufenden Wahlkampf und die nächste Legislaturperiode: ein wettbewerbsfähiges Steuersystem mit Flat Rate Tax, eine starke Wirtschaft mit attraktiven Arbeitsplätzen, eine Bildung, die mit der Digitalisierung Schritt hält, eine smarte Mobilität ohne Verhinderungspolitik sowie einen neuen Begriff von Heimat.

Unterstützung für Start-ups

Das alles war auf den ersten Blick weder besonders neu noch konkret. Für die Ausführungen waren dann die Landräte Balz Stückelberger (Wirtschaft), Marc Schinzel (Heimat) und Andreas Dürr (Verkehr) sowie Vizepräsidentin Naomi Reichlin (Bildung) zuständig. Und die waren zumindest teilweise durchaus aufschlussreich. So forderte Stückelberger mit Nachdruck «Erleichterungen für Start-ups». Wie sich der Staat in wünschenswerter Weise als Unterstützer von eigenverantwortlichen Massnahmen betätigen kann, illustrierte Stückelberger am Beispiel von «Uptown Basel» in Arlesheim, «wo Private rund eine halbe Milliarde Franken investieren, um bis zu 3000 Arbeitsplätze entstehen zu lassen». Was jetzt noch fehle, sei eine sinnvolle Erschliessung des Areals. Generell forderte Stückelberger: «Der Kanton Baselland kann und muss innovativer werden.»

Das tönt nicht nach klassischer KMU-Wirtschaft, sondern steckt den Rahmen erheblich weiter. Und dazu passte auch, dass für den Bereich Wirtschaft diesmal eben Balz Stückelberger und nicht die Wirtschaftskammer beziehungsweise deren Direktor Christoph Buser zuständig war. Saskia Schenker relativierte die Abwesenheit Busers insofern, «als die Freisinnigen eben mit allen Wirtschaftsverbänden zusammenarbeiten, mit der Wirtschaftskammer, mit der Handelskammer beider Basel und mit dem Arbeitgeberverband». Und Stückelberger ergänzte, dass ja auch die KMU von der Innovation profitieren würden. Man wolle nicht das eine gegen das andere ausspielen.

Roboter im Unterricht

FDP-Vizepräsidentin Naomi Reichlin sprach sich für die Digitalisierung der Schulen aus, indem man einerseits die entsprechende Weiterbildung der Lehrpersonen und anderseits den Einsatz von Robotern im Unterricht fördere. Dies, «weil zwei Drittel der Kinder, die heute mit der Primarschule beginnen, später einen Job ausüben werden, den es heute noch gar nicht gibt». Ein klares Bekenntnis legte Reichlin zur bikantonalen Trägerschaft der Uni Basel ab.

Und auch vor der Verkehrspolitik soll der freisinnige Innovationsschub nicht haltmachen. So fordert die FDP zwar wenig überraschend die rasche Realisierung der Umfahrung Allschwil, des Vollanschlusses Aesch und des Westrings, setzt aber auch auf Hybrid- und Elektrofahrzeuge, Wasserstoff-Technologien und neue Modelle einer Tarifgestaltung.

Für eine Überraschung sorgte schliesslich FDP-Landrat Marc Schinzel, der einen neuen Umgang mit dem Begriff Heimat forderte. Alphorn, Schoggi, Volksmusik und so weiter in Ehren, «aber wir müssen im Umgang mit dem Begriff Heimat pragmatischer werden», sagte Schinzel. Und der Binninger liess dabei durchblicken, dass die FDP das «Schweizertum» nicht weiterhin kampflos der SVP und die (politische) Integration von Eingebürgerten und Secondos der SP und den Grünen überlassen will. «Wir wollen diese Leute für uns gewinnen», sagte Schinzel. Ziel jeder Integrationspolitik müsse im Übrigen sein, «dass möglichst viele Personen unsere Sprache sprechen, unser Bildungsangebot nutzen und ihren Lebensunterhalt selber verdienen können», sagte Schinzel. (Basler Zeitung)