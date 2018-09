Beinahe direkt im Laden parkiert

Eigentlich wollte ein 84-jähriger Autofahrer nur in eine Parklücke vor der Denner-Filiale an der Lindenstrasse in Binningen fahren. Doch dann habe das Auto «aus noch nicht restlos geklärten Gründen» plötzlich stark beschleunigt.

Der Senior rumpelte mit seinem Auto via Trottoir über den Vorplatz und knallte in das Schaufenster. Nur ein hinter dem Schaufenster befindlicher Stützpfosten hat verhindert, dass das Fahrzeug zum Einkaufswagen wurde.

Der Fahrer hat laut Polizei einen Schock erlitten und musste ins Spital gebracht werden. Am Fahrzeug und am Schaufenster entstand erheblicher Sachschaden. (amu)