Betrügerischer Parkplatzeinweiser

Dem Betrüger auf den Leim gegangen ist eine Frau aus der Schweiz am Montagvormittag in Weil am Rhein. Die 79-Jährige kam zum Einkaufen über die Grenze und steuerte das Parkhaus "Einkaufsinsel" an. Während der Suche nach einem Parkplatz winkte ihr ein Mann zu und lotste sie zu einem freien Platz. Als die Frau ausstieg, kam der Mann heran und zeigte ihr eine Tafel. Er bat um eine Spende für Hilfsbedürftige und erhielt von der Frau einen 50 Euro-Schein, den sie aber gewechselt haben wollte. Der Mann äusserte, dass er das tun würde, ging mit den 50 Euro weg und ward nicht wieder gesehen.

Nach längerem Warten rief die Frau die Polizei, die erfolglos nach dem Betrüger suchte. Er wurde wie folgt beschrieben: etwa 30 - 35 Jahre alt, ca. 170 m gross, längere, schwarze Haare, dunkle Kleidung, sprach gebrochen Deutsch, vermutlich Osteuropäer. Die Polizei Freiburg nimmt den Fall, zum Anlass, um wieder einmal vor Sammlungsbetrügern zu warnen und rät, grundsätzlich nichts zu spenden.