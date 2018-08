Betrunkener Töfffahrer verletzt

Ein betrunkener Motorradfahrer hat in der Nacht auf Donnerstag auf der Waldenburgerstrasse in Liestal die Kontrolle über seine Maschine verloren. Er touchierte den Bordstein und stürzte. Verletzt musste er ins Spital eingewiesen werden.

Nach dem Selbstunfall blieb der 57-Jährige auf den Schottersteinen der Waldenburgerbahn liegen, wobei der Kopf die Schienen berührte, wie die Baselbieter Polizei mitteilte. Verunfallt ist der Mann auf der Fahrt in Richtung Waldenburg kurz vor ein Uhr früh in der Nähe der Abzweigung in Richtung Ramlinsburg.

Beim Motorradfahrer wurde ein Alkoholtest vorgenommen, der einen Wert von 1.15 Milligramm Alkohol pro Liter Atemluft ergab. Das entspricht umgerechnet 2,3 Promille. Der Führerausweis wurde dem Mann abgenommen. Zudem wird er verzeigt. (amu/sda)