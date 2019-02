Betrunkener landet in Betonsockel einer Bahnschranke

Ein Betrunkener ist am Samstag gegen fünf Uhr in Bubendorf mit seinem Auto kurz vor der Einmündung/Lichtsignalanlage Neuhofeiner auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort rammte er eine Signaltafel und landete anschliessend frontal in einem Betonsockel der Bahnschranke der Waldenburgerbahn.

Der 26-jährige Fahrzeuglenker blieb unverletzt, wie die Kantonspolizei mitteilte. Seinen Fahrausweis musste er abgeben. Der Blutalkoholwert belief sich auf rund 1,3 Promille. Am Auto entstand beträchtlicher Schaden. Ein Abschleppunternehmen musste es aufladen und abtransportieren.

(ms/sda)