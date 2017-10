Betrunkener rastet im Spital aus

Die Polizei hatte in Lörrach gleich zweimal eine unangenehme Begegnung mit einem Betrunkenen. Der 34-Jährige wurde in der Nacht auf Sonntag nach 2.30 Uhr mit Verdacht auf Alkoholvergiftung in die Notfallambulanz eines Krankenhauses eingeliefert.

Während der Untersuchung sei der Mann dann ausfällig und aggressiv geworden. Als die Polizei eintraf, lag der Randalierer jedoch schlafend am Boden. Der Mann wurde daraufhin auf eine Matratze gelegt und im Krankenhaus belassen.

Einige Stunden wachte der 34-Jährige auf und begann zu randalieren. Wieder musste die Polizei kommen. Als der Randalierer die Polizisten sah, habe er sich auf den Boden gelegt und so getan, als würde er schlafen.

Die Polizei liess sich aber nicht beirren und packte den Mann ein: Die Beamten trugen den Betrunkenen in eine Zelle auf dem nächsten Polizeiposten. Zu diesem Zeitpunkt hat der Alkoholtest einen Wert von 3,3 Promille angezeigt.

Bei der späteren Entlassung aus dem Gewahrsam sei der 34-Jährige dann erneut ausfällig geworden, heisst es in der Mitteilung der Polizei: Er beschimpfte und beleidigte die Beamten mit «nicht druckreifen Worten». Das hat ihm eine Anzeige eingebracht. (amu)