Bewaffneter Überfall auf Dorfladen

Der Arbeitstag begann für einen Volg-Angestellten am Donnerstag mit einem Schreckmoment: Als er kurz nach 5.30 Uhr die Filiale an der Hauptstrasse in Buus betreten wollte, wurde er von einem Räuber überrascht und mit einer Faustfeuerwaffe bedroht, wie die Baselbieter Polizei mitteilte. Der Angestellte konnte glücklicherweise fliehen. Auch der Täter sei daraufhin zu Fuss geflüchtet. Wohin, ist unbekannt.

Laut Polizei hat der Räuber nach bisherigen Erkenntnisse keine Beute mitgehen lassen. Der Angestellte blieb unverletzt. Eine Fahndung verlief bisher ohne Erfolg.

Nun sucht die Polizei Zeugen: Der Täter sei ca. 170-175 cm gross, schlank, ungefähr 18 bis 25 Jahre alt und habe schweizerdeutsch gesprochen. Er trug eine schwarze Wollmütze, eine Sportbrille, hatte einen bunten Schaal vor dem Gesicht und führte eine Faustfeuerwaffe sowie einen schwarzen Stoffsack mit sich. (amu)