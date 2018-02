Blaufahrer rammt Leitplanke

Ein Betrunkener hat in der Nacht auf Mittwoch um ca. 02:00 Uhr die Kontrolle über sein Auto verloren. Er geriet auf der Rheinfelderstrasse in Sissach ins Schleudern und kollidierte nach einem zwischenzeitlichen Ausflug in die Wiese mit der Leitplanke. Der Mann war laut Polizei in Richtung Wintersingen unterwegs. Nach dem Unfall habe sich der Mann aus dem Staub gemacht. Die Polizei fand ihn später an seinem Wohnort. Der Alkoholtest verlief positiv und ergab einen Wert von 0.86 Promille. Der Autofahrer wird verzeigt. (amu)