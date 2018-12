Blitzkasten gesprengt

Eine Radaranlage zur Fahrzeug-Geschwindigkeitsmessung in Rothenfluh ist gesprengt worden. Das Gerät wurde «massiv beschädigt»; die Polizei schätzt den Schaden auf mehrere tausend Franken. Mutmasslicher Täter sei ein 22-jähriger Schweizer.

Der Blitzkasten an der Ormalingerstrasse wurde in der Nacht auf Sonntag, 11. November gegen 3.40 Uhr «mittels Pyrotechnik» demoliert, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der nicht zum ersten Mal genutzte Blitzer-Standort sei den Einheimischen wohl bekannt, sagte ein Polizeisprecher.

Der mutmassliche Täter sei «aufgrund umfangreicher Ermittlungen» eruiert und verzeigt worden. Ob er zuvor selber als Temposünder geblitzt worden war und aus Rache gehandelt hatte, ist noch nicht bekannt; die Einvernahme stehe noch aus. (cj)