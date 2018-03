Brand in Mehrfamilienhaus

In der Birseckstrasse in Arlesheim brannte in der Donnerstagnacht ein Mehrfamilienhaus. Dabei entstand grosser Sachschaden. Die Anwohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Die Einsatzleitzentrale der Polizei Basel-Landschaft erhielt den Notruf kurz nach 23 Uhr. Beim Eintreffen der Feuerwehr und der Polizei, drang bereits starker Rauch aus dem dreistöckigen Mehrfamilienhaus. Gemäss bisherigen Erkenntnissen brach das Feuer im Schlafzimmer in der Wohnung im 1. Stock aus und hat sich dann auf den Dachstock ausgeweitet. Der Brand konnte durch die Feuerwehr rasch gelöscht werden. Die betroffene Wohnung wurde beim Brand komplett zerstört. Die Brandursache steht noch nicht abschliessend fest und ist Gegenstand von laufenden Ermittlungen. Weitere Abklärungen sind im Gange. (rvr)