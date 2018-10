Brandstifter soll vier Jahre ins Gefängnis

Dem Mann wird vorgeworfen, am 15. Januar mit Benzin sein Zimmer im ehemaligen Hotel «Schützen» in Brand gesetzt zu haben, wie die Oberstaatsanwaltschaft Aargau am Montag mitteilte. Der Mann habe wissentlich Menschen in Gefahr gebracht. Bis zur Rettung durch die Feuerwehr befanden sich gemäss Anklage einige Bewohnerinnen und Bewohner in Lebensgefahr. Wegen der starken Brandentwicklung sei ihnen der Fluchtweg über das Treppenhaus abgeschnitten gewesen. Beim Brand erlitten sechs Personen eine leichte, eine Person eine schwere Rauchgasvergiftung.

Die Staatsanwaltschaft Rheinfelden-Laufenburg wirft dem geständigen Beschuldigten auch versuchte Schreckung der Bevölkerung sowie falscher Alarm vor. Der Mann soll drei Tage vor der Brandstiftung bei der Kantonalen Notrufzentrale einen anonymen Anruf abgesetzt haben. Er gab an, das Hotel «Schützen» solle in die Luft gesprengt werden.

Beschuldigter ist in Sicherheitshaft

Der Beschuldigte wusste gemäss Anklage, dass der Alarm grundlos erfolgt war. Gestützt auf den Alarmeingang wurden jedoch zwei Polizeipatrouillen aufgeboten, die das Hotel «Schützen» umstellten. Im Hotel wohnten Sozialhilfebezüger.

Der Beschuldigte ist geständig und anerkennt die ihm vorgeworfenen Sachverhalte. Er befindet sich inzwischen in Sicherheitshaft. Die Staatsanwaltschaft beantragt eine Freiheitsstrafe von vier Jahren, eine unbedingte Geldstrafe von 180 Tagessätzen und eine Busse von 500 Franken.

Der Vollzug der Freiheitsstrafe soll zugunsten einer stationären therapeutischen Massnahme aufgeschoben werden. Die Anklage ist am Bezirksgericht Laufenburg hängig.

Die Anklage erfolgte im abgekürzten Verfahren. Dies bedeutet, dass sich der Angeklagte und die Staatsanwaltschaft über die Schuld und das Strafmass geeinigt haben. Das Bezirksgericht muss den Vorschlag noch prüfen. (amu/sda)