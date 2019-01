Container gerät in Brand

Am Donnerstagnachmittag um 16.08 Uhr bekam die Polizei Basel-Landschaft einen Anruf, dass ein Bürocontainern der Mühlemattstrasse in Füllinsdorf in Brand geraten waren.

Beim Eintreffen der Feuerwehr und der Polizei brannte der Container und der damit verbundene Anbau lichterloh. Die Feuerwehr löschte die Flammen schnell und konnte so verhindern, dass sich das Feuer auf die angrenzende Lagerhalle ausbreitet.

Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Der Container und der Anbau wurden aber stark beschädigt. Die genaue Brandursache ist zurzeit noch unklar.