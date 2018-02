Das «Körperbild» wird zum Persönlichkeitsmerkmal

Wann ist eine Frau schön? «Wenn sie lange Haare hat» oder «wenn sie ein natürliches Gesicht hat», sagen einige der 35 Jugendlichen, die in sieben Jugendtreffs von Jugendarbeitern zum Thema Schönheit und Aussehen befragt wurden.

Angelehnt an die Initiative «Healthy Body Image» von der Gesundheitsförderung Schweiz drehte sich die dreizehnte Ausgabe der 3D-Tagung um das Thema «Körperbild».

Die Steuergruppe für Präventionsprojekte im Jugendbereich veranstaltet diese Tagung jährlich seit 2005. Die Steuergruppe setzt sich aus Mitgliedern von drei Baselbieter Direktionen zusammen, der Sicherheitsdirektion, der Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion und der Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion.

Die Veranstaltung soll Jugendarbeitern, Lehrern und weiteren Fachpersonen ermöglichen, sich in einem bestimmten Lebensbereich von Jugendlichen weiterzubilden. Workshops und Expertengespräche lockten am vergangenen Mittwoch rund 200 Teilnehmende ins Kultur- und Sportzentrum (KuSpo) in Münchenstein.

Drang zur Selbstoptimierung

Was Schönheit ausmacht und wie Jugendliche sich optimieren, um ihrem Ideal zu entsprechen, sind zentrale Themen an diesem Tag. Den Abschluss macht die Gesprächsrunde zwischen vier Expertinnen, die im Beruf mit Jugendlichen und deren Vorstellungen vom perfekten Körper konfrontiert werden. Medienwissenschaftler Matthias Zehnder moderiert die Runde.

Selbstoptimierung, so beginnt Zehnder, sei keine neue Erscheinung der modernen Zeit. Bereits Johann Wolfgang von Goethe habe durch das Protokollieren und Auswerten seiner Tagesabläufe versucht, sich und sein Werk stetig zu verbessern.

Bilder digital bearbeitet

Die Gesprächspartnerinnen sind sich einig: Druck zur Selbstoptimierung war schon immer da. Doch der Druck, gut aussehen zu müssen, hat sich in den letzten Jahren besonders durch die Omnipräsenz der sozialen Medien verstärkt. Die Mehrheit der Jugendlichen wisse, dass der Grossteil der Körper, die sie im Internet sehen, digital bearbeitet wurde, sagt Daniela Rösch Ried, Sekundarlehrerin der Kreisschule Unteres Fricktal in Kaiseraugst: «Trotzdem finden sie diese Körper bewundernswert.»

Fitness-Model Andrea Schärer ist sich bewusst, dass bearbeitete Fotos zu einer verzerrten Selbstwahrnehmung bei Jugendlichen führen können. Auf ihrem Instagram-Profil, das mehrere Zehntausend Abonnenten hat, lädt die 28-Jährige vor allem Fotos hoch, auf denen sie ihren gestählten Körper zur Schau stellt. Sie spreche aber auch über die Kehrseite und teile ihren Fans mit, wenn sie ihren Körper auf Fotos bearbeitet hat, um falschen Vorstellungen entgegenzuwirken: «Ich bin für mehr Normalität, weshalb ich auch keine Bodybuilder-Wettkämpfe mehr unterstütze.»

Sixpack ist Pflicht

Besonders junge Männer stehen heute mehr denn je unter Druck. Junge Frauen haben extrem hohe Erwartungen an das andere Geschlecht, sagt Brigitte Contin, Chefärztin der Kinder- und Jugendpsychiatrie Baselland: «Er muss rasiert sein und ein Sixpack haben. Darüber hinaus soll er noch kochen können und genug verdienen.»

Ob es Jugendlichen wichtiger sei als Erwachsenen, wie sie aussehen, verneint Brigitte Rychen, Leiterin der Fachstelle PEP vom Inselspital Bern (Prävention Essstörungen Praxisnah): «Oft positionieren sich Menschen heute sozial über ihren Körper in der Gesellschaft.» Wir alle seien geprägt durch Werte, Normen und Vorurteile. Doch der Punkt sei, persönliche Wertungen gegen andere nicht zu verbalisieren.

Wie die Menschen, die mit Jugendlichen zusammenarbeiten, mit diesen Idealen umzugehen haben, darüber sind sich die Sprechenden auch einig: Jugendarbeiter, Lehrer und auch Eltern sollen den Jugendlichen Vorbilder sein und ihnen ein Selbstwertgefühl vermitteln: Sie müssen kein scheinbar perfektes Äusseres haben, um akzeptiert und respektiert zu werden. (Basler Zeitung)