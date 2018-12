Der Rentnertrick

Dem Rentner Theodor L. (82, Name geändert) muss man am Telefon so schnell nichts vormachen. Klingelt es und fragt eine anonyme Stimme: «Hoi, ich bin es. Kennst du mich noch?» – dann antwortet der Betagte ganz cool: «Ja, du bist doch Karl!» Mit diesen Worten wird Theodor einen Enkeltrickbetrüger an der Strippe haben, der sich fortan als Karl, als Verwandter, zu erkennen gibt und notfallmässig Geld braucht – so um die 100'000 Franken. Zu gerne kommt Theodor mit diesem Karl «ins Geschäft» für eine vermeintliche Geldübergabe, nur damit später die Handschellen klicken können: «Ich habe richtiggehend den Plausch daran, die Enkeltrick-Betrüger zu leimen», sagt der 82-Jährige aus Biel-Benken.

Am nächsten Dienstag ist es wieder so weit: Theodor hat diesmal «Hans» vor Gericht gebracht beziehungsweise dessen Geldbote «David». Denn die Identität von «Hans» – Enkeltrick-Hintermann – konnte im Verlauf des Strafverfahrens der Baselbieter Staatsanwaltschaft nicht ermittelt werden, wie es in der Anklageschrift heisst. «Die Hintermänner kriegt man nie, nur die Laufburschen», sagt Theodor.

Täter: Spielsüchtiger Deutscher

Aber für den Rentner ist es trotzdem so spannend wie bei einem Krimi, mit der Polizei zusammen selbst die Boten hinter Schloss und Riegel zu bringen. «David ist ein Spielsüchtiger aus Deutschland, der dem anonymen Hans meine vermeintlichen 50 000 Franken hätte überbringen sollen. 1000 Franken wollte die Enkeltrick-Mafia dem Deutschen für seine Leistung bezahlen», erklärt der Jäger aus Biel-Benken.

Doch so weit kam es nicht. Vor Theodors Haus, der im Mai dieses Jahres noch in Maisprach wohnte, nahm die Baselbieter Polizei David in Haft. Ihm droht eine Freiheitsstrafe von 15 Monaten und ein fünfjähriger Landesverweis, wie es die Staatsanwaltschaft will. Der Deutsche ist das zweite «Opfer», das auf Theodors Rentnertrick hereinfiel. «Die andere Betrügerin war eine Frau und wurde von der Genfer Justiz am 18. Januar 2017 zu dreieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt», triumphiert Theodor.

Für die Enkeltrick-Betrüger wird ihre mieses Masche mit Schweizer Rentnern immer mehr zum Risikogeschäft, denn immer öfter orientieren aufgeweckte ältere Menschen frühzeitig die Polizei. Zuletzt machte ein 63-Jähriger aus Aesch Schlagzeilen, welcher der Polizei Anfang Oktober eine 24-jährige Enkeltrick-Betrügerin in die Hände lieferte. Der Mann hatte einen Anruf erhalten, bei dem ihn ein angeblicher Verwandter um einen Vorschuss von mehreren Zehntausend Franken bat, wie die Polizei mitteilte.

Schubladentrick: Zeit gewinnen

Bei Theodor ging es beim ersten Mal so: «Ein Unbekannter rief an. ‹Kennst du mich?›, sagte er und fragte mich, ob ich ihn (fortan Karl) kenne und er 100 000 Franken von mir haben könne. Da öffnete ich meine Schublade und stiess sie laut und deutlich zu, sodass Karl es am Telefon hören konnte.» Er habe nur 40 000 Franken zu Hause, könne aber 25 000 Franken bei einer Bank besorgen, eröffnete Theodor, um Zeit zu gewinnen. Dann orientierte er mit dem Handy seiner Frau die Polizei. Nach mehreren Kontaktaufnahmen von Karls Komplizen wollte man Theodor zur Geldübergabe nach Saint-Louis ennet der Grenze beordern.

Doch der Rentner liess sich nicht übertölpeln. «Im Ausland hätte sie unsere Polizei nicht fassen können.» Also flunkerte Theodor vor, dass er zur Zeit seinen Pass umschreiben lasse. Und ohne Papiere wolle er die Grenze nicht mit 70 000 Franken passieren. Darauf vereinbarte der Opa am Zoll auf Schweizer Seite den Übergabeort und Zeitpunkt und informierte umgehend die Polizei. Zwei Baselbieter Beamte observierten das Ziel, während eine Polizistin mit ihm im Auto, geduckt auf der Hinterbank, von Maisprach zum Zollübergang Saint-Louis fuhr. «Ich hatte während der Autofahrt sicher 19 Telefonanrufe einer Geldbotin, und ich durfte diese auf ausdrückliche Erlaubnis der Polizei am Steuer entgegennehmen», sagt der gewitzte Rentner.

Zum direkten Kontakt kam es nicht. «Die Übung wurde abgebrochen, als der Basler Polizei eine Frau in der Nähe im Tram ins Messer lief. Ihr Fingerabdruck konnte mit einem Enkeltrick-Betrug von 90'000 Franken in Genf in Verbindung gebracht werden», sagt Theodor.

Alte Masche, neue Opfer

Die Enkeltrick-Masche ist schon mehrere Jahrzehnte alt. Erste Berichterstattungen am Fernsehen der Sendungen «Kassensturz» und «Schweiz aktuell» datieren von Mitte der 90er-Jahre. Aber trotz breiter Aufklärung kriechen Betagte noch immer der Mafia auf den Leim. Gerade am Donnerstag warnte die Baselbieter Polizei wieder die Bevölkerung: Eine 81-jährige Frau aus Aesch erhielt am Freitag vor einer Woche einen Anruf von einer Pseudo- Freundin. Diese verlangte mehrere Zehntausend Franken für einen vorgetäuscht verursachten Unfall. Die Rentnerin liess sich schliesslich überreden und übergab «der angeblichen Nichte des Notars der angeblichen Freundin», wie die Polizei schreibt, schliesslich 65'000 Franken in bar.

Über die Erfolgsquote von Enkeltrickbetrügereien gibt es sehr divergierende Angaben der Kantonspolizeien. Während die Polizei vor anderthalb Jahren im Kanton Aargau mitteilte, jeder dritte Versuch des «Vaters des Enkeltricks», Marcin K. vom polnischen Enkeltrick-Clan, erzeuge ein Betrugsopfer, gab die Solothurner Polizei im vergangenen Jahr eine anderslautende Warnung durch: Neun Versuche im Schwarzbubenland, null Erfolg. Die Deliktsumme um die aus Polen operierenden Enkeltrick-Mafia wird auf rund eine Milliarde Euro geschätzt.

Rentner klüger als die Polizei

Auf der Hut war jedenfalls auch Theodor am 16. Mai dieses Jahres, als er wieder angerufen wurde. Dass er ausgerechnet in den Fokus der Mafia geraten sei, liege wohl an seinem altertümlichen Namen. «Die vermuten hinter meinem Namen einen alten Knacker», sagt er.

Aber nichts hasst der Rentner aus Biel-Benken so sehr, wie für dumm verkauft zu werden. Als er die Baselbieter Polizei darüber orientierte, dass er nun «Hans» an der Strippe hatte, unterbreiteten ihm die zwei delegierten Beamten, sie würden gerne in Zivil in seiner Wohnung den Geldboten David schnappen. «Aber so plump, wie die Polizei es vorschlug, wollte ich es dann doch nicht machen. Von solchen Betrügern wird man observiert, das fällt doch auf, wenn plötzlich mehrere Männer in meinem Haus sind», sagt der 82-Jährige.

Also vereinbarte er einen Übergabetermin mit David vor der Raiffeisenbank in Gelterkinden, wo er vermeintlich Geld für die Betrüger abheben wollte. «Ich ging in die Bank und sagte der Angestellten, sie soll mir ein Geldkuvert mit Papierschnitzeln füllen, damit es echt aussieht.»

Der Bote tauchte nicht auf, gab Verspätung an. So ging das Polizeiteam um Theodor mit dem Rentner dann doch nach Hause nach Maisprach. «Lange ging nichts, da wollte die Polizei aufgeben. Ich aber deutete ihnen an: ‹Der kommt schon noch.›»

Die Anklageschrift der Baselbieter Staatsanwaltschaft beschreibt den weiteren Verlauf mit folgenden Worten: «Kurz nach dem Anruf von Hans, bei dem ihm dieser die Ankunft von David in zwei bis drei Minuten angekündigt hatte, trat Theodor L. zum Wohnzimmerfenster und schaute auf die Strasse. In Sichtweite sah er an der Kreuzung Schleichmattweg/Neuweg einen Mann mit schwarzer Mütze stehen, welcher in seine Richtung blickte. Theodor L. begab sich zum Hauseingang, ging dieser Person einige Schritte entgegen, diese näherte sich ebenfalls, worauf der Beschuldigte vor Übergabe des präparierten Geldcouverts von der Polizei Basel-Landschaft um 16.50 Uhr festgenommen werden konnte.»

Der 82-jährige Theodor L. triumphiert: «Wenn ich den dritten Enkeltrick-Betrüger festnageln kann, so habe ich es mit der Polizei vereinbart, dann machen wir eine Welle.» (Basler Zeitung)