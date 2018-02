Die Wähler nicht ernst genommen

Am 4. März müssen die Reinacher wegen der Asylheim-Affäre einen Nachfolger für den zurückgetretenen Gemeindepräsidenten Urs Hintermann wählen. Béatrix von Sury (CVP) und Melchior Buchs (FDP) stellen sich zur Wahl. Wie die BaZ berichtete, liegen seit Mitte Dezember für die Wahlen relevante Ergebnisse der Untersuchung der Asylheim-Affäre vor. Die Expertin hat den Gemeinderat mündlich informiert. Dies hat die Gemeinde auf Anfrage der BaZ auch bestätigt. Diese für Kandidatin von Sury unangenehmen Ergebnisse sollen aber erst nach den Wahlen veröffentlicht werden.

Wie unsere Recherchen zeigten, stellt die Untersuchung der Gemeindeführung im Zusammenhang mit den Vorfällen im Asylheim und beim Umgang mit der zu Unrecht freigestellten Betreuerin Farideh Eghbali ein schlechtes Zeugnis aus. Es ist nun mal eine Tatsache, dass Melchior Buchs diese ausserordentliche Prüfung zur Aufarbeitung der wohl einmaligen politischen Krise angestossen hat. Es ist ebenso ein Fakt, dass Béatrix von Sury bis heute zum komplett demontierten Urs Hintermann steht. Sie leitete etwa die folgenschwere Pressekonferenz im Mai 2017, an der sie Eghbali die Schuld an der Asylheim-Affäre gab, obwohl das Gegenteil richtig ist.

Die Wahl wäre ohne die Affäre nie notwendig gewesen. Und die Öffentlichkeit erwartet eine rasche, offene und transparente politische Aufarbeitung.

Die Gemeinderäte schreckten auch nicht vor rechtlich heiklen Aussagen, etwa über Eghbalis Gesundheitszustand zurück. Weil sie sich bis heute nie bei Eghbali für die groben Vorwürfe entschuldigten, sondern lediglich heimlich die im Mai 2017 ausgesprochene Kündigung zurücknahmen, reichte Eghbali im Sommer 2017 Strafanzeige unter anderem gegen Hintermann, aber auch gegen von Sury ein.

Nun liegen also die Untersuchungsresultate vor, doch der Gemeinderat möchte diese erst im Juni 2018 veröffentlichen. Das wäre grundsätzlich kein Problem, würde eben nicht am 4. März das Gemeindepräsidium neu bestellt. Die Wahl wäre einerseits ohne die Affäre nie notwendig gewesen, und die Öffentlichkeit erwartet eine rasche, offene und transparente politische Aufarbeitung. Andererseits ist von Sury eben Kandidatin. Dass sie keine Freude an den Prüfungsergebnissen hat, ist verständlich. Aber dem Wähler derart wichtige Informationen vor der Wahl vorzuenthalten bedeutet, den Wähler nicht ernst nehmen. Andere würden sagen, den Wähler zu veräppeln. Wie schon bei Hintermann hält auch hier die Mitte-links-Koalition im Gemeinderat zusammen.

Von Sury liess die Anwältin der Gemeinde auf die BaZ los. Die Juristen tun nun, was sie tun müssen.

Dass dieser Verheimlichungsversuch durch die Presse aufgedeckt und Kandidatin Béatrix von Sury damit blossgestellt wird, ist ein Klassiker des Journalismus: Die Demokratie funktioniert also, wenn Mächtige etwas verheimlichen wollen und die Medien daraufhin schreiben, was die Mächtigen nicht lesen wollten. In der Tat hat von Sury dem Vernehmen nach getobt, nachdem wir über den Prüfungsbericht berichteten. Von Sury liess die Anwältin der Gemeinde auf die BaZ los. Die Juristen tun nun, was sie tun müssen. Auf seiner Website schaltete der Gemeinderat zudem erneut die von Hintermann erfundene Rubrik «korrekt» auf. Darunter hat er jeweils BaZ-Recherchen «entkräftet».

Der Gemeinderat schreibt nun etwa, dass die BaZ «tatsachenwidrig» behaupte, dass wegen der Wahlen die Prüfresultate unter Verschluss bleiben. Das sei falsch. «Richtig ist: Der Gemeinderat hat einen Auftrag für eine externe Untersuchung (...) gegeben, deren Resultat für Sommer 2018 erwartet wird. Es liegt also kein Prüfbericht vor, der Gemeinderat wurde einzig mündlich über Zwischenresultate (...) informiert. Sobald der Schlussbericht vorliegt, wird auch über dessen Resultate informiert – wie das notabene von Anbeginn weg beschlossen war», so der Gemeinderat. Die BaZ hat nichts anderes behauptet, sondern nur aufgezeigt, dass die Prüfergebnisse zur Asylheim-Affäre bereits seit Dezember vorliegen, aber erst Monate nach den Wahlen veröffentlicht werden sollen.

Statt offen zu informieren, so wie es sich gehören würde, schadet der Gemeinderat seiner Glaubwürdigkeit.

Umfrage Die Untersuchungsergebnisse zur Asylheim-Affäre liegen vor, werden aber noch nicht publiziert. Muss der Reinacher Gemeinderat über die Asylheim-Affäre sofort berichten? Ja

Nein

Abstimmen Ja 92.1% Nein 7.9% 453 Stimmen Ja 92.1% Nein 7.9% 453 Stimmen



(Basler Zeitung)