Doppelter Totalschaden nach Crash

Bei der Kollision zweier Autos in Maisprach sind am Mittwochvormittag zwei Menschen verletzt worden. Beide Lenker - ein 62-jähriger Mann und eine Frau - mussten mit dem Krankenwagen in ein Spital gebracht werden, wie die Polizei Basel-Landschaft mitteilte.

Der Mann war um 10.30 Uhr mit seinem Auto in eine Hauptstrasse eingebogen, wo er mit dem korrekt sich nähernden Fahrzeug der Frau zusammenstiess. Die beiden Fahrzeuge wurden stark beschädigt und mussten durch ein Abschleppunternehmen aufgeladen und abtransportiert werden. (amu/sda)