Drift in die Leitplanke

Ein 18-jähriger Autofahrer ist am Montagabend in Blauen verunfallt. Der junge Mann habe auf der Zwingenstrasse kurz vor einer starken Kurve «aus bisher noch nicht restlos geklärten Gründen» die Kontrolle über seinen Subaru verloren, schreibt die Baselbieter Polizei in einer Mitteilung.

Das Auto sei dann auf das rechtseitige Strassenbord geraten, zurück auf die Strasse gedriftet und mit der linkseitigen Leitplanke kollidiert. Der Subaru kam schliesslich auf der Seite liegend zum Stillstand. Der Autofahrer konnte das Fahrzeug selbständig verlassen. Das beschädigte Fahrzeug musste abtransportiert werden. (amu)