Dritter Schwerverletzter an einem Tag

In Seewen hat sich am Mittwochnachmittag eine Kollision zwischen einem Auto und einem Motorrad ereignet. Dabei wurde der Motorradlenker schwer verletzt, er musste mit der Rega in ein Spital geflogen werden. Zur Kla?rung des Unfallhergangs sucht die Polizei Zeugen.

Ein Autofahrer war am Mittwoch kurz vor 17 Uhr von Ziefen in Richtung Seewen unterwegs, als er beim Einbiegen von der Ziefenstrasse in die Bretzwilerstrasse her mit einem Motorrad kollidierte.

Dabei zog sich der Motorradlenker schwere Verletzungen zu, was eine Einweisung mit einem Rettungshelikopter der Rega in ein Spital erforderlich machte. Weil es im Bereich der Unfallstelle zu Verkehrsbehinderungen kam, wurde durch die Feuerwehr Seewen eine o?rtliche Umleitung eingerichtet.

Der Unfall ereignete sich während in der Region Basel bereits Ausnahmezustand auf den Strassen herrschte. Dies infolge eines schweren Unfalls eines Gefahrenguttransporters auf der A2, welche für mehrere Stunden in beide Richtungen gesperrt wurde. Auch in Gelterkinden wurde zudem noch ein Rettungshelikopter eingesetzt. Grund dafür war ein PKW, welcher sich nach einem Überholmanöver mehrmals überschlagen hat. Dabei wurde eine Person schwer verletzt in ein Spital geflogen. (rvr/Polizei SO)