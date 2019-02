Drogen im Wert von mehreren tausend Franken beschlagnahmt

Die Baselbieter Polizei hat am Mittwoch eine Hanfplantage in Gelterkinden ausgehoben. In der professionell betriebenen Anlage in einem Gewerbebau gediehen rund 350 Pflanzen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Zwei Männer wurden festgenommen.

Die Plantage flog wegen eines Hinweises einer unbeteiligten Drittperson auf. Laut Polizei haben die Cannabis-Stauden einen Verkaufswert von mehreren tausend Franken. Zwei Schweizer im Alter von 36 und 38 Jahren wurden vorübergehend festgenommen. Ein Strafverfahren gegen das "Gras-Duo" ist angelaufen. (ms/sda)