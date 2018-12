Ein Auto, zwei Kollisionen

Laut Angaben der Baselbieter Polizei war eine 78-jährige Frau in Lausen auf der Hauptstrasse Richtung Liestal unterwegs. Aus ungeklärten Gründen kam die Frau mit ihrem Auto auf die Gegenfahrbahn und stiess mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. An beiden Autos entstand jedoch ein Sachschaden. Die Unfallverursacherin gab später an, dass es kurz vor dem Unfall zu einer Streifkollision mit einem weissen Lieferwagen gekommen war, der allerdings einfach weiter fuhr.