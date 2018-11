Einbruch in Doppelhaus

Am Donnerstagabend zwischen 17.30 und 20.00 Uhr war das Ziel von Einbrechern eine eine Doppelhaushaus am Sonnenrain in Lörrach (D). Durch das Aufhebeln der Terrassentüren gelangten sie in die Häuser. Beim Durchsuchen fanden sie Schmuck, welchen sie direkt mitnahmen. Personen wurden dabei keine verletzt. Beim Aufbrechen der Türen entstand allerdings ein Sachschaden von mehreren hundert Euro, wie die Polizei mitteilte.

Einem Zeugen fiel in diesem Zusammenhang ein verdächtiges Fahrzeug auf, welches in der Nähe Am Sonnenrain parkierte. Der PKW war dunkelblau und ein etwas älteres Modell. Im Auto befand sich eine männliche Person. Laut Angaben der Polizei Lörrach ist noch unklar, ob das Fahrzeug mit den Einbrüchen in Verbindung steht.

Das Polizeirevier Lörrach, Tel. 07621/176-500, bittet um Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen und Personen. (cj)