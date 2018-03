Einsprache gegen Psychiatrie-Neubau abgelehnt

Gegen den Gewässerraum-Nutzungsplan im Perimeter des geplanten Neubaus für die Kinder- und Jugendpsychiatrie Baselland in Liestal haben Anwohnende Einsprache erhoben. Die Baselbieter Regierung hat diese nun abgewiesen, wie sie am Dienstag mitteilte. Die Regierung erachte den Gewässerraum als korrekt ausgeschieden, wie es beim Kanton auf Anfrage hiess. Die von den Anwohnenden in ihrer Einsprache geltend gemachten Gründe seien nicht stichhaltig.

Der Regierungsentscheid kann beim Kantonsgericht angefochten werden. Dieses könnte aufschiebende Wirkung anordnen. Danach stünde noch der Weiterzug ans Bundesgericht offen.

Die Bau- und Umweltschutzdirektion (BUD) hatte Ende 2017 den kantonalen Nutzungsplan Gewässerraum für das Areal der Psychiatrischen Klinik Hasenbühl öffentlich aufgelegt. Zuvor hatte im März 2017 das Kantonsgericht eine Einsprache von Anwohnenden gutgeheissen.

Das Psychiatrie-Projekt wurde damals von einer mangelhaften kantonalen Gesetzgebung gebremst. Eine vom Kanton praktizierte nur generell-abstrakte Umsetzung neuen Bundesrechts betreffend Mindestabstands von Bauten zu Gewässern ist gemäss Kantonsgericht nicht zulässig. Der Kanton hat daher die Ausscheidung des Gewässerraums beim Rösernbach mit Einbezug der Betroffenen korrekt nachholen müssen.

Die Psychiatrie Baselland hatte den Neubau ursprünglich eigentlich schon 2017 beziehen wollen. Behandelt werden sollen dort namentlich auch junge Menschen mit Essstörungen. (rvr/sda)