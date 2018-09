FHNW-Campus steht vor Eröffnung

Für den Kanton Baselland ist es ein Meilenstein: Mit dem Semesterbeginn nimmt in einer Woche der neue Campus der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) in Muttenz seinen Betrieb auf. 3700 Studierende und 800 Mitarbeitende zählen die fünf Hochschulen, die künftig in Muttenz im gleichen Gebäude einquartiert sein werden. Der Baukredit von 302 Millionen Franken, den das Baselbieter Parlament dafür vor fünf Jahren gesprochen hat, veranschaulicht die Dimension dieser Investition.

Das markante Gebäude der Zürcher «pool Architekten» widerspiegelt das überdurchschnittliche Engagement des Kantons Baselland in die Bildung. Jeder dritte Baselbieter Steuerfranken fliesst in die Bildung. Mit einem Bildungsanteil von 32,1 Prozent an den Gesamtausgaben steht Baselland im interkantonalen Vergleich auf Platz vier. 64 Millionen Franken fliessen zurzeit jährlich als Trägerbeitrag in die FHNW. Insgesamt kostet die FHNW die vier Kantone Aargau, Solothurn, Basel-Stadt und Baselland im laufenden Jahr 225 Millionen Franken.

«Es wird ein Ort sein, der interdisziplinäres Arbeiten und den Austausch ermöglicht», fasst Geomatik-Professor David Grimm im jüngsten Mediencommuniqué der FHNW den Campus-Gedanken des neuen Studien- und Forschungsortes in Muttenz zusammen. Wie viele andere Forschende, Lehrende und Studierende freut sich Grimm darauf, mit anderen Disziplinen im selben Gebäude tätig zu sein. In das neue Gebäude gezügelt sind dieser Tage die Hochschule für Architektur, Bau und Geomatik, die Hochschule für Life Sciences, die Pädagogische Hochschule, die Hochschule für Soziale Arbeit und Teile der Hochschule für Technik. 29 periphere bisherige Standorte werden mit dem Semesterbeginn am 17. September definitiv abgelöst.

Von «pool Architekten» realisiert

Die Zürcher «pool Architekten» haben das Gebäude realisiert, nachdem sie als Sieger aus dem Architekturwettbewerb hervorgegangen sind. Die «pool Architekten» wurden in der Schweiz mit mehreren prägnanten Wohnsiedlungen in Zürich bekannt. Entworfen haben sie auch die Fussballarena in Thun. Mit der Fachhochschule Muttenz konnten sie nun ein grosses öffentliches Projekt in der Region Basel realisieren. In Muttenz symbolisiert der dominante «Kubuk» unmittelbar neben der Bahnlinie die Bedeutung dieses Leuchtturms der Bildung im Baselbiet. Räumlich bildet der Bau den Abschluss einer Reihe von öffentlichen Gebäuden an der Hofackerstrasse.

Der 65 Meter hohe Bau weist zwölf Obergeschosse und zwei Untergeschosse auf. Darin enthalten sind Aula, Restaurant und Bibliothek, 16 Hörsäle sowie verschiedene Seminarräume, Werkstätten, Ateliers, Büros und Labors, zwei Sporthallen sowie Ladenflächen, die an Externe vermietet werden. Die Konzeption des Gebäudes, die grosse Eingangshalle und der freie Raum vor dem Gebäude sollen dazu beitragen, den Austausch und die überfachliche Zusammenarbeit zu fördern. Muttenz erhofft sich zudem, dass die grosszügige Anlage vor dem Gebäude im Polyfeld auch als Begegnungszone für die Anwohner dient und entsprechend auch genutzt wird.

In den nächsten Jahren beabsichtigt der Kanton Baselland zudem, rund um den FHNW-Campus einen eigentlichen Bildungscluster zu erstellen. Im frei werdenden alten Fachhochschul-Gebäude und den weiteren Schulanlagen sollen dereinst Berufsschulzentrum, KV-Schulen, Fachmittelschule und Gymnasium neu konzentriert werden.

Pro Kanton ein Campus

Mit dem Baselbieter Fachhochschulcampus ist die FHNW nun in allen vier Kantonen an je einem zentralen Standort präsent. Im Kanton Solothurn befindet sich der Campus in Olten mit den Schwerpunkten Angewandte Psychologie, Soziale Arbeit und Wirtschaft. Im aargauischen Campus Brugg-Windisch dominieren die Hochschule für Technik sowie die Pädagogische Hochschule für den Kanton Aargau. Auf dem Dreispitzareal befindet sich der Basler Campus mit der Fachhochschule für Gestaltung und Kunst. Kleinere Aussenstationen gibt es zudem in Solothurn und in Basel.

