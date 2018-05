Fahrraddiebe schlugen erneut zu

Zum zweiten Mal innerhalb einer Woche sind Diebe im Nordaargau in ein Fahrradgeschäft eingebrochen, um teure Velos zu entwenden. Bei einem Einbruch in der Nacht auf Montag fielen den Dieben in Rheinfelden Fahrräder und Zubehör im Wert von über 100'000 Franken in die Hände.

Die Polizei wurde um 2.15 Uhr darüber informiert, dass bei einem Fahrradgeschäft in Rheinfelden Personen weggerannt seien. Die ersten Patrouillen der Kantonspolizei und des Grenzwachtkorps waren sechs Minuten später vor Ort, wo sie einen Einbruchdiebstahl feststellen.

Die Fahndung nach der unbekannten Täterschaft verlief ohne Erfolg. Die Einbrecher hatten sich auf der Gebäuderückseite gewaltsam Zugang zum Velolager verschafft. Dort gelang es den Tätern, mehrere Fahrräder und auch Bekleidungsartikel mit einem Wert von über 100'000 Franken zu entwenden.

Die Kantonspolizei nahm gemäss eigenen Angaben vom Montag Ermittlungen zur Klärung der Straftat auf. Sie prüft auch Zusammenhänge mit einem ähnlich gelagerten Einbruchdiebstahl, bei dem am 22. Mai 2018 in Kleindöttingen AG 40 Velos im Wert von 200'000 Franken abtransportiert worden waren.