Fahrzeuglenker verursacht Selbstunfall unter Alkoholeinfluss

Wegen eines Unfalls blieb die Autobahn A2 bei Basel in Richtung Bern/Zürich zwei Stunden lang gesperrt. Mehr...

Eine Fussgängerin ist am Mittwoch auf einem Zebrastreifen am Aeschenplatz in Basel von einem Auto angefahren worden. Die Automobilistin beging Fahrerflucht. Mehr...