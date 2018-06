Feuerwehr landet im Strassengraben

Ein ungewöhnlicher Unfall ereignete sich am Dienstagabend bei Reigoldswil. Ein Löschfahrzeug der Feuerwehr ist kurz nach 21.30 Uhr auf der Verbindungsstrasse zwischen der Wasserfallen und Reigoldswil umgekippt.

Laut Polizei geriet der 43-jähriger Lenker auf der schmalen Strasse, kurz vor der Einmündung zur Tittertenstrasse, zu weit an den rechten Strassenrand. Dabei kippte das Feuerwehrauto auf die rechte Seite in die Wiese. Das Fahrzeug sei mit acht Personen besetzt gewesen. Drei Personen wurden verletzt und mussten ins Spital gebracht werden. Sie konnten das Spital aber bereits wieder verlassen, heisst es in der Mitteilung der Polizei. Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden. Es musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen und abgeschleppt werden.

Der Unfall ereignete sich laut der Polizei Basel-Landschaft nicht während eines Feuerwehreinsatzes. Im nahe gelegenen Arboldswil war im März 2015 schon einmal ein Löschfahrzeug einer Feuerwehr ins Wiesland gekippt - während eines Einsatzes. Damals war niemand verletzt worden; das Fahrzeug musste aber ebenfalls geborgen und abgeschleppt werden. (amu/sda)