Frau wollte Hund retten und löst Grosseinsatz aus

Passanten in der Schweiz hatten am Freitagnachmittag beobachtet, wie eine Frau am gegenüberliegenden Ufer bei Rheinfelden (D) in den Rhein gestiegen ist. Offenbar wollte sie ihren Hund retten, der im Bereich des Hertener Lochs zu ertrinken drohte.

Sie befürchteten, dass die Frau nicht mehr selbstständig aus dem Wasser kam und von der Strömung mitgerissen wird und alarmierten deswegen die Behörden. Die teilte die deutsche Polizei am Samstag mit. Zahlreiche Kräfte der freiwilligen Feuerwehr und der DLRG hätten sich dann mit Booten auf die Suche in den Rhein begeben. Auch ein Polizeihubschrauber sei eingesetzt worden.

Später habe sich dann aber herausgestellt, dass die Frau selbst wieder den Rhein verlassen konnte. Ruderer, die auf dem Rhein unterwegs waren, hätten die Geschehnisse beobachtet, schreibt die Polizei in einer Mitteilung. Sie sahen eine bislang unbekannte Frau am Rheinufer, die ihren wohl ertrunkenen Hund aus dem Wasser gezogen hatte. Danach habe sich Hundehalterin vom Ufer entfernt, sodass eine Notlage ausgeschlossen werden konnte. Die Suche wurde abgebrochen. (amu)