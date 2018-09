Fünf Begrenzungspfosten umgenietet

Drittpersonen meldeten der Baselbieter Polizei am Freitagabend, dass es auf dem Sonnenbergweg in Itingen, bei der Überführung der kantonalen Autobahn A22, zu einem Selbstunfall mit einem Auto gekommen ist. Als die Polizei-Patrouillen vor Ort eintrafen, fanden sie einen Range Rover vor, der stark beschädigt am rechten Strassenrand stand. Der Fahrer hatte zuvor offenbar gleich fünf einbetonierte Begrenzungspfosten überfahren, wie die Polizei mitteilte. Alle Fahrzeuginsassen hatten sich zu diesem Zeitpunkt bereits von der Unfallstelle entfernt. Die vier Männer, alle im Alter zwischen 22 und 35 Jahren, wurden nachträglich von der Polizei ermittelt. Drei von vier Beteiligte konnten bereits befragt werden, nach dem Fahrzeuglenker wird zurzeit noch gefahndet. Das Fahrzeug soll bereits vor dem Unfall in auffälliger Fahrweise unterwegs gewesen sein, heisst es in der Mitteilung. Der Unfall muss sich um ca. 0.30 Uhr ereignet haben. Die Polizei sucht Zeugen. (amu)