Fünf Verletzte nach Selbstunfall

Ein Autofahrer hat auf der Rickenbacherstrasse in Wintersingen einen Selbstunfall verursacht. Der 20-Jährige war laut Polizei in der Nacht von Samstag auf Sonntag von Rickenbach herkommend in Richtung Wintersingen unterwegs. In einer Kurve habe er die Herrschaft über sein Fahrzeug verloren. In der Folge kam der Personenwagen von der Strasse ab und kollidierte mit einer Betonmauer.

Der Fahrzeuglenker sowie seine vier Mitfahrer wurden beim Unfall zum Teil schwer verletzt. Sie wurden durch die Sanität und teils mit der Rega in diverse umliegende Spitäler gebracht. Das Auto musste durch ein Abschleppunternehmen aufgeladen und abtransportiert werden.