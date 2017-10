Gasleck stoppt Basler S-Bahn

Ein Gasleck in Lörrach hat am frühen Samstagnachmittag die Regio-S-Bahn Basel zwischen Lörrach Bahnhof und Basel-Badischer Bahnhof respektive Weil am Rhein lahmgelegt. Zwei Stunden lang fuhren dort keine Züge

Defekt war eine unterirdische Gasleitung an der Lörracher Schillerstrasse, wie die deutsche Polizei am Montag mitteilte. Gasgeruch wurde kurz nach Mittag gemeldet, worauf sicherheitshalber jener Strassenabschnitt samt Umgebung geräumt und mehrere Gebäude evakuiert wurden. Die Sperrung betraf auch die nahe S-Bahnlinie.

Die Bahnstrecke war laut Polizei zwischen den Haltestellen Burghof und Lörrach Stetten unterbrochen. Faktisch bedeutete dies, dass die Bahn nur zwischen Lörrach Bahnhof und Zell im Wiesental verkehren konnte, wie bei der SBB GmbH zu erfahren war, welche diese Linie betriebt.

Die beiden Schienenabschnitte von Lörrach Bahnhof zum Badischen Bahnhof Basel und nach Weil am Rhein führen hingegen über den gesperrten Bereich. So wurden Ersatzbusse eingesetzt, bis die Bahnstrecke nach der Leck-Reparatur um 14 Uhr wieder frei gegeben wurde. Insgesamt blockierte die Gaspanne so acht Zugverbindungen. (amu/sda)