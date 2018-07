Gelungene Zusammenarbeit zwischen Deutscher und Schweizer Polizei

Dank beispielhafter Zusammenarbeit zwischen der Kantonspolizei Basel-Stadt, dem Polizeirevier Weil am Rhein und Passanten konnte am Dienstagabend ein mutmasslicher Brandstifter festgenommen werden. Kurz vor 19 Uhr teilten Passanten mit, dass in Weil-Otterbach ein Mann ein Stoppelfeld in Brand gesetzt habe und flüchtig ging. Daraufhin eilten Polizei und Feuerwehr zum Brandort Nahe der Nonnholzstrasse. Dort brannte es auf einer Fläche von etwa 10 qm. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen. Anwesende Zeugen beschrieben die Fluchtrichtung des mutmasslichen Brandstifters, welche auf Schweizer Hoheitsgebiet führte. Die Weiler Streife verfolgte den Verdächtigen und bekam ihn auch zu Gesicht. Er wurde ihm Auge behalten, bis Kollegen der Kantonspolizei Basel-Stadt eintrafen und den Beschuldigten festnahmen. Gegen den 33-jährigen Mann wird wegen Brandstiftung ermittelt.