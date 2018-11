Gemeinde gegen Bahnhof am EuroAirport

Der Allschwiler Gemeinderat hat sich am Montag gegen eine Bahnanbindung an den EuroAirport ausgesprochen. Dem Gemeinderat liegen zwar «insbesondere attraktive ÖV- und Veloverbindungen am Herzen», wie es in einer Mitteilung heisst. «Nur so können die Bedürfnisse der vielen Pendler befriedigt werden». Deshalb sei Allschwil auch ein Befürworter des Projekts «Bahnhof Morgartenring».

Dass an dieser Haltestelle dereinst Züge halten sollen, die dann an den EuroAirport weiterfahren, findet der Gemeinderat jedoch sehr ungünstig. Denn eine Bahnanbindung an den EuroAirport habe eine Zunahme der Flugbewegungen und damit mehr Fluglärm über Allschwil zur Folge. Das könne der Gemeinderat gegenüber seinen Einwohnern nicht verantworten. (amu)