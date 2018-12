Giebenach: 21-Jähriger durchbricht Wildschutzzaun

Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Baselbieter Polizei fuhr ein 21-Jähriger in den frühen Morgenstunden von Sissach herkommend auf der Autobahn A2 in Fahrtrichtung Basel. In Giebenach verlor er plötzlich die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und durchbrach den Wildschutzzaun. Durch den wuchtigen Aufprall mit der Böschung wurde das Fahrzeug durch die Luft geschleudert.

Erneut durchbrach er den Wildschutzzaun und rutschte, auf dem Dach liegend, auf der Autobahn weiter wo er schlussendlich auf dem Überholstreifen zum Stillstand kam. Dabei erlitt der 21-Jährige Verletzungen, weshalb er ins Spital gebracht werden musste. Während den Bergungs- und Aufräumarbeiten musste die Autobahn A2 in Fahrtrichtung Basel für etwas mehr als drei Stunden gesperrt werden. Der Verkehr wurde umgeleitet.

(cj)