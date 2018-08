Grossbrand bis nach Basel zu sehen

Auf dem Betriebsgelände eines Recycling-Betriebes in Efringen-Kirchen brennt derzeit eine grosse Lagerhalle, wie die deutsche Polizei mitteilt. Eine grosse Lagerhalle stehe voll in Flammen und ist mittlerweile eingestürzt. Der Feuerwehr ist es gelungen, das Übergreifen der Flammen auf eine zweite Halle und einen benachbarten Betrieb zu verhindern. Derzeit befinden sich laut Polizei sämtliche Feuerwehren aus der Umgebung im Einsatz und versuchen, ein weiteres Ausbreiten des Feuers zu verhindern. Insgesamt rund 100 Feuerwehrleute kämpfen gegen die Flammen.

Nach derzeitigem Stand seien keine Verletzten zu beklagen. Anwohner sollen Fenster und Türen geschlossen halten, warnt die Polizei, da es zu einer starken Rauchentwicklung komme. Die Rauchsäule ist auch noch in der Basler Innenstadt zu sehen. Der Brandort ist Luftlinie rund zehn Kilometer von der Mittleren Brücke in Basel entfernt. Der Brand sei gegen 12:15 Uhr von einem Mitarbeiter entdeckt, der wegen der ausgelösten Brandmeldeanlage nachsah und dann den Feuerschein in der Halle sah. In der ca. 40 auf 60 Meter grossen Lagerhalle waren gelbe Säcke sowie Sperrmüll und Holzabfälle gelagert. Die Brandörtlichkeit ist weiträumig abgesperrt. Der Bahnverkehr ist nicht beeinträchtigt.

Laut einer Online-Meldung der Weiler Zeitung ist der Brand bei der Firma Kühl Entsorgung & Recycling ausgebrochen. Bereits vor im August 2013 hätte ein Grossbrand das Recyclinglager der Firma zerstört. Damals habe es 30 Stunden gedauert, bis der Brand gelöscht war.

(update folgt) (amu)