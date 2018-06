Grossbrand hält Feuerwehr in Atem

In den frühen Morgenstunden, kurz vor 6 Uhr, brach am Neubergliweg in Ettingen bei einem Einfamilienhause ein Brand aus. Als die Feuerwehr vor Ort war, stand das Haus bereits in Vollbrand.

Die im Haus lebende Person konnte sich selbständig aus dem Haus begeben, teilte die Baselbieter Polizei mit. Sie wurde zur weiteren Kontrolle in ein Spital gebracht.

Der Feuerwehr gelang es, den Brand unter Kontrolle zu bringen. Es seien keine weiteren Gebäude oder Gegenstände vom Feuer betroffen. Die Brandursache ist noch unklar. (amu)