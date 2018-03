Grosser Schaden nach Brand

Ein Dachstockbrand in einem Mehrfamilienhaus in Rünenberg erforderte am Mittwoch einen Feuerwehreinsatz. Die Meldung war um 05:06 Uhr in der Einsatzleitzentrale der Polizei eingegangen. Zum Zeitpunkt der Brandentdeckung hätten sich mehrere Personen im Haus befunden, heisst es in der Mitteilung der Polizei. Sie konnten sich jedoch alle rechtzeitig in Sicherheit bringen. Gebrannt hatte es im Dachstock eines umgebauten Bauerhauses an der Schulstrasse. Die Feuerwehr konnte das Feuer rasch löschen. Am Haus entstand jedoch «erheblicher» Sachschaden. Die Brandursache steht noch nicht fest Während des Einsatzes kam es im Quartier zu lokalen Strassensperrungen. (amu)