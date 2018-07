Grüner Papagei gestohlen

Zu einem ungewöhnlichen Diebstahl kam es am vergangenen Wochenende in Utzenfeld. Dort öffneten unbekannte Täter auf nicht bekannte Weise die verschlossene Eingangstüre einer Vogelvoliere, die sich am Radweg entlang der "Wiese" befindet. Anschliessend entwenden die Diebe einen grünen Papagei, während sie weitere Vögel, u.a. zwei weitere Papageien, zurückliessen. Nach Angaben des Geschädigten wollten ihm vergangene Woche drei unbekannte Männer einen Papagei abkaufen. Der Kauf kam jedoch nicht zustande. Ob das Trio etwas mit dem Papageien-Diebstahl zu tun hat, ist denkbar.

Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Wiesental entgegen (07673/88900).