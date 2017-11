Hier kommt der Tankstellenräuber

Nach dem dem Überfall auf einen Tankstellenshop an der Krummeneichstrasse in Pratteln am Freitagabend laufen die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei noch immer auf Hochtoueren. Die Baselbieter Staatsanwaltschaft hat am Montag ein Video veröffentlicht, das den Täter kurz vor der Begehung des Raubs zeigt. Der Täter hatte den Migrolino-Shop gegen 22.55 Uhr betreten und die 49-jährige Angestellte mit einer Faustfeuerwaffe bedroht. Er forderte die Herausgabe von Bargeld und flüchtete anschliessend mit mehreren Hundert Franken zu Fuss in unbekannte Richtung. Der Täter hat eine weisse Hautfarbe, ist zirka 170 - 180 cm gross, von mittlerer bis fester Statur und zwischen 40 und 50 Jahre alt. Er wurde kurz vor der Tat von einer Videokamera im Aussenbereich der Tankstelle aufgenommen. Die Behörden bitten um Hinweise, um wen es sich bei dem Mann handeln könnte. Möglicherweise erkenne jemand den Mann an seiner Art zu gehen, so die Hoffnung.

Für Hinweise, die zur Ermittlung des Täters führen, hat die Polizei eine Belohnung in Höhe von 2000 Franken ausgesetzt. (amu)