Hinterhältig auf offener Strasse verprügelt

Ein 19-jähriger Mann ist in der Nacht auf Sonntag in Liestal von einem Unbekannten angegriffen und geschlagen worden. Das Opfer zog sich schwere Gesichtsverletzungen zu und musste ins Spital gebracht werden.

Zugetragen hat sich der Angriff kurz vor vier Uhr früh in der Allee, wie die Baselbieter Polizei am Mittwoch mitteilte. Der Täter stoppte das Opfer und schlug ihm mehrmals ins Gesicht. Nach Aussagen des 19-Jährigen gehörte der Schläger zu einer grösseren Gruppe, die sich in der Allee aufgehalten hatte. Die Polizei sucht Zeugen. (dou/sda)