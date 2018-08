Hollywood-Star besucht Reinach

Für die Filmtage Reinach ist es eine grosse Sache: Nicht alle Tage verirrt sich ein Hollywood-Star ins Birstal. Am Samstag besuchte der schottische Schauspieler Brian Cox eine Vorführung des Filmfestivals. Gezeigt wurde «The Etruscan Smile», der neuste Streifen des sechsfachen Basler Oscar-Gewinners Arthur Cohn. Cox spielt darin die Hauptrolle.

Der Schauspieler ist bekannt aus Filmen wie «Die Bourne Identität» und «Die Bourne Verschwörung», wo er einen korrupten CIA-Agenten verkörpert. Auch sonst ist Cox meist der Bösewicht in den Filmen, beispielsweise als König Agamemnon in «Troja» oder als Mutantenhasser in «X-Men 2».

In echt ist er aber offenbar sehr nett. Die Filmtage Reinach schreiben in einer euphorischen Medienmitteilung, Cox sei einfach aus dem Auto ausgestiegen, «ohne 20 Bodyguards. Hautnah, humorvoll, ehrlich, bescheiden und freundlich.»

Lob für kleine Festivals

Alex Strohm, Präsident der Filmtage, freut sich über den Coup: «Wenn wir ehrlich sind, dann haben wir es erst geglaubt als das Ehepaar am Flughafen durch die Tür schritt». Cox kam mit seiner deutschen Frau Nicole Ansari, die unter anderem als «Tatort»-Schauspielerin bekannt ist.

Cox verfolgte den Film aus der hintersten Reihe. «Es ist ein unglaublich befriedigendes und erfüllendes Gefühl, wenn man sieht, wie das Publikum von diesem Film berührt war», lässt sich der Schauspieler in der Mitteilung zitieren. «Genau deshalb machen wir das.» Er glaube an Festivals wie jenes in Reinach: «Festivals, egal ob klein oder gross, sind wichtig für die Erhaltung dessen, was die Magie der Filme ausmacht.» Nach dem Film stand Cox für Fotos und Gespräche zur Verfügung.

Die Filmtage Reinach dauern noch bis zum kommenden Wochenende. (amu)