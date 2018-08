In Schieflage neben der Strasse

Ein Autofahrer hat auf der Hofstettenstrasse in Ettingen die Kontrolle über sein Auto verloren. Der 77-Jährige geriet am Donnerstag, kurz vor 17 Uhr, auf Höhe des Steinbruches in Schwierigkeiten. Sein Auto überquerte die Gegenfahrbahn und kam im Strassengraben zum Stillstand.

Der Mann wurde beim Unfall nicht verletzt, teilte die Baselbieter Polizei mit. Das Fahrzeug wurde jedoch erheblich beschädigt und musste durch ein Abschleppunternehmen aufgeladen und abtransportiert werden. (amu)