In verheerender Gesellschaft

Die falschen Begleiterinnen ausgesucht hat sich ein junger Mann am Montagabend in Lörrach. Der 19-Jährige streifte zusammen mit zwei Mädchen durch ein Kaufhaus. Als die Mädchen einen Diebstahl begingen, erwischte sie der Hausdetektiv. Der hielt das Trio fest und informierte die Polizei. Die kam vor Ort und überprüfte alle drei Personen. Hierbei kam heraus, dass der 19-Jährige von der Justiz per Haftbefehl gesucht wurde. Daraufhin klickten die Handschellen und der 19-Jährige wurde auf direktem Wege ins Gefängnis gebracht. Die beiden Mädchen wurden wegen Ladendiebstahls angezeigt und ihnen das gestohlene Parfum wieder abgenommen.