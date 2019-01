Junge Frau seit fast zwei Jahren verschwunden

Seit dem 29. März wird Sera Müzeyyen Caroline Ardic vermisst. Die 25-Jährige verliess an jenem Mittwoch ihren Wohnort am Hirtenweg 10 in Riehen, teilte die Basler Polizei mit. Wohin die junge Frau ging, ist unklar.

Sera Müzeyyen Caroline Ardic spreche Schweizerdeutsch, ist circa 165 cm gross und hat braune Augen. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie ihre braunen Haare schulterlang.

Am 23.November.2017 erfolgte bereits eine Vermisstenmeldung. Diese blieb jedoch bis zum heutigen Tag erfolglos. Seit ihrem Verschwinden gibt es keine verwertbaren Hinweise zum Aufenthaltsort von Sera Müzeyyen Caroline Ardic. (cj)