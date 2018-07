Kaiseraugst verbietet Feuerwerk komplett

Die Gemeinde Kaiseraugst wird am Nationalfeiertag zur Ruhezone. Wegen der Brandgefahr darf bis auf weiteres auf dem gesamten Gemeindegebiet weder Feuer von Feuerwerk angezündet respektive abgebrannt werden. Dies hat der Gemeinderat am Donnerstag entschieden.

Die Gemeinde geht damit über die Verfügungen vom Kanton hinaus. Der Aargau hat wie fast alle Kantone in der Deutschschweiz ein Verbot für den Wald sowie für einen Umkreis von 200 Metern um Wälder herum ausgesprochen. In diesem Perimeter ist auch das Abbrennen von Feuerwerk oder Höhenfeuern untersagt. Am Donnerstag haben auch die Kantone Basel-Stadt, Baselland und Solothurn ein solches Verbot verhängt. Die Waldbrandgefahr in den betroffenen Kantonen liegt mehrheitlich auf der Stufe 4 von 5 (gross). (amu/sda)