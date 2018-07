Kein Höhenfeuer in Sissach

Wegen der Trockenheit hat der Sissacher Gemeinderat per sofort ein Feuerverbot erlassen. Im Wald und an Waldrändern ist es nun untersagt, ein Feuer zu entfachen. Dies gelte auch für eingerichtete Feuerstellen, sowie für selbst mitgebrachte Holz-/Kohle-Grills, heisst es in der Mitteilung der Gemeinde. Auch brennende Zigaretten, andere Raucherwaren oder Streichhölzer dürfen nicht mehr weggeworfen werden.

Dasselbe gelte auch für das Abbrennen von Feuerwerk und Feuerwerkskörpern im Wald, in Waldlichtungen oder an Waldrändern sowie auf der Wiese Sissacherfluh und auch auf dem offenen Feld ausserhalb des Siedlungsgebiets. Höhenfeuer darf es in Sissach in diesem Jahr an der Bundesfeier ebenfalls keine geben.

Der Gemeinderat bittet die Gemeinde zudem, auch im übrigen Siedlungsgebiet auf das Abbrennen von Feuerwerk zu verzichten. Funken und glühende Rückstände könnten leicht Brände entfachen und grossen Schaden anrichten. Im Sinn hat der Gemeinderat insbesondere «Raketen» und «Luftheuler» und sieht auch Vorteile bei einer «besinnlicheren» Nationalfeier: «Dankbar werden ihnen für einemit weniger Lärm auch die kleineren und grösseren Haustiere sowie die Wildtiere sein.» Generell verboten sind zudem in Sissach per sofort auch Himmelslaternen, die durch Feuer angetrieben werden.

Die Gemeinde bittet die Bevölkerung zudem, mit Trinkwasser sorgsam umzugehen und bis zum nächsten Regen auf das Bewässern von Rasenflächen und auf das Waschen des Autos zu verzichten. (amu)