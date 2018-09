Kleiner Ausreisser mit Helikopter gesucht

Ein Grossaufgebot der Polizei suchte am Montagnachmittag in Weil am Rhein (D) nach einem sechsjährigen Kind. Der Knabe wurde kurz vor 14.30 Uhr von seiner Mutter als vermisst gemeldet. Das Kind habe im Hof gespielt und sei plötzlich spurlos verschwunden, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Die Behörden lösten daraufhin eine grössere Suchaktion aus, an der ein Dutzend Streifen der Polizei und sogar ein Polizeihelikopter sowie weitere Kräfte teilnahmen. Auch die französische und die Schweizer Polizei sei eingeschaltet worden.

Nach einer rund zweistündigen Suche entdeckte eine Polizeipatrouille das Kind mit seinem Fahrrad im Stadtgebiet von Weil am Rhein. Der Sechsjährige war wohlauf. Er habe sich selbständig mit seinem Kindervelo auf Erkundungstour begeben, heisst es in der Mitteilung der Polizei. Die Beamten hätten das Kind zu seiner Mutter zurückgebracht, die es «überglücklich in die Arme schloss». (amu)