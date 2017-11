Kritik an Abriss von Wohnhäusern

Wer zu den Stosszeiten mit dem Tram vom Leimental nach Basel oder zurück fährt, muss über eine gewisse Frustrationstoleranz verfügen: Die Tramlinien 10 und 17 haben nämlich regelmässig Verspätung. Grund dafür ist der Umstand, dass das Trassee auf einer Strecke von 350 Metern im Binninger Ortszentrum nur einspurig befahrbar ist. Um diese unbefriedigende Situation zu beheben, treibt die Bau- und Umweltschutzdirektion (BUD) daher den «Doppelspurausbau Spiesshöfli» voran.

Um das Trassee in dem betreffenden Abschnitt auf zwei Spuren erweitern zu können, müssen jedoch gewisse Häuser entlang der Bottmingerstrasse abgerissen werden. Insgesamt sind etwa 50 Wohnungen betroffen, die sich grösstenteils im unteren Preissegment befinden – es würde also günstiger Wohnraum abgerissen.

Bedenken wegen Kantonsfinanzen

An diesem Vorgehen wird nun Kritik laut. Roberto Nanni aus Oberwil bezeichnet die Pläne der BUD als «Witz par excellence». «Ständig redet man von einer Knappheit an günstigen Wohnraum. Und nun kommt der Kanton und will eben solche Wohnungen abreissen für ein paar Meter Tramgleise, das geht doch nicht», sagt Nanni. Brisant: Nanni würde eigentlich vom Doppelspurausbau profitieren. Er ist Eigentümer einer Liegenschaft an der Bottmingerstrasse. Gemäss eigener Aussage vergrössert sich Nannis Parzelle infolge der Ausbaumassnahmen um einige Quadratmeter. Dennoch ist er dagegen.

Der Oberwiler findet es darüber hinaus bedenklich, dass der Kanton so viel Geld in den Ausbau investiert. «Der Aufkauf der Liegenschaften, die abgerissen werden sollen, wird den Kanton einen zweistelligen Millionenbetrag kosten. In Zeiten knapper Kantonsfinanzen finde ich das schlichtweg unverantwortlich», betont Nanni.

Enteignungsverfahren angedroht

Der geplante Abriss der Wohnhäuser war auch schon ein Thema im Baselbieter Landrat. 2015 überwiesen die Volksvertreter ein Postulat der SP-Fraktion, welches die Regierung aufforderte, dafür zu sorgen, dass auf der frei werdenden Fläche im Rahmen eines Quartierplans wieder günstige Wohnungen erstellt werden.

Zurzeit verhandelt die Baudirektion noch mit den Eigentümern über einen Verkauf der Parzellen. Sollten diese Verhandlungen zu keiner Einigung führen, würde ein Enteignungsverfahren unvermeidlich. «Wir versuchen zu vermeiden, dass es so weit kommt. Das Ziel ist eine einvernehmliche Lösung mit den Eigentümern», sagt Urs Roth vom Tiefbauamt. Das Projekt kommt derweil nur schleppend voran: 2014 hat der Landrat den Projektierungskredit genehmigt. Die Baukreditvorlage soll gemäss BUD frühestens Ende 2018 in den Landrat kommen. Ein Enteignungsverfahren könnte das Projekt jedoch noch um ein paar Jahre verzögern.

Quartierplan ist auf Eis gelegt

Mike Keller, FDP-Gemeindepräsident von Binningen, steht der Forderung nach einem gleichwertigen Ersatz der abgerissenen Wohnungen positiv gegenüber. «Wir streben in Binningen eine gute Durchmischung der Wohnbevölkerung an. Mit Genossenschaftswohnungen beispielsweise haben wir schon gute Erfahrungen gemacht», sagt Keller. Der Freisinnige betont jedoch, dass im Moment noch alles vom Ergebnis der Verhandlungen des Kantons mit den Eigentümern abhänge. Das Projekt «Quartierplan Spiesshöfli» sei bis dahin auf Eis gelegt, sagt Keller.

Während sich die Gemeinde und der Kanton noch abwartend zeigen, macht man bei der Baselland Transport AG (BLT) vorwärts. Gemäss BLT-Direktor Andreas Büttiker verfolge das Transportunternehmen nämlich nach wie vor das Projekt eines Expresstrams durchs Leimental – trotz abgelehntem Margarethenstich. «Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Der Doppelspurausbau erlaubt es uns zudem, die Fahrplanstabilität zu verbessern und die Bahnübergänge abzusichern», sagt Büttiker. Die Idee des Expresstrams: Die Linie 17 bedient anders als die Linie 10 nicht mehr alle Haltestellen. Angehalten wird nur noch in den Dorfkernzonen, was die Fahrzeit von und nach Basel stark verkürzen würde. «Wir sind momentan dabei, zusammen mit dem Kanton beim Bund einen Studienauftrag zu beantragen», sagt Büttiker.

