Mann bei Brand gestorben

In einer Werkstatt in einem Hinterhof an der Baselstrasse in Allschwil kam es am Samstagabend kurz vor 23 Uhr zu einem Brand. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle, es gab aber eine starke Rauchentwicklung. Beim Brandort wurde eine leblose Person vorgefunden.

Beim Verstorbenen handelt es sich um einen 80-jährigen Mann, welcher zuvor versucht hat den Brand selbst zu löschen. Die genaue Todesursache sei noch unklar, heisst es in der Mitteilung der Polizei. Es gäbe derzeit keine Hinweise auf eine Fremd- resp. Dritteinwirkung. Ermittlungen sind noch im Gange. (amu)