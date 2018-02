Mann fällt nach Fasnacht in einen Bach

Die Meldung, dass der 56-jährige Mann aufgrund einer tätlichen Auseinandersetzung in den Bach fiel, wurde von der Aargauer Kantonspolizei widerrufen. Nach den neusten Erkenntnissen handelte es sich dabei um einen Unfall.

Gemäss einer Mitteilung der Aargauer Kantonspolizei war der Mann gegen 1 Uhr in Richtung seines abgestellten Fahrzeugs im Bereich des Parkplatzes Storchennest unterwegs gewesen. Dort verlor er das Gleichgewicht und fiel in einen nahen Bach. Der Mann aus dem deutschen Südbaden wies nach dem Sturz in den Bach Verletzungen am Kopf und Gesicht auf, wie die Kantonspolizei am Montag mitteilte.

(sda)